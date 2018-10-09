Yönetimden şok talep! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Yönetim'den şok talep!
Phillip Cocu'dan Fenerbahçe yönetimine şok talep!
9 Ekim 2018 Salı, 15:10:48
Güncelleme: 17:49:50
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu'nun geleceği tartışılmaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son olarak Başakşehir ile kendi sahasında golsüz berabere kalan sarı-lacivertlilerde yönetim milli arada Hollandalı teknik adamla ayrılmanın yollarını arıyor.
Taraftarları tarafından istifaya davet edilen Cocu ise Başakşehir karşılaşması sonrası 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' diyerek sarı-lacivertli yönetimi iyice köşeye sıkıştırdı.
3 gündür İstanbul'da bulunan Phillip Cocu'un menajeri Rob Jansen ile yapılan pazarlıklar ise kıyasıya sürüyor.
3 MİLYON EURO İSTİYOR
Yapılan pazarlıkta kesinlikle taviz vermeyen Rob Jansen'in Cocu'nun ve yardımcılarının tüm alacaklarına karşılık sarı-lacivertli yönetimden 3 milyon euro istiyor.