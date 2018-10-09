Yönetimden şok talep! - Galeri - Fotomaç
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Yönetim'den şok talep!

    Phillip Cocu'dan Fenerbahçe yönetimine şok talep!
    9 Ekim 2018 Salı, 15:10:48 Güncelleme: 17:49:50
    Yönetim'den şok talep!
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    Yönetimden şok talep!

    Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu'nun geleceği tartışılmaya devam ediyor.

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    Yönetim'den şok talep!
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    Yönetimden şok talep!

    Son olarak Başakşehir ile kendi sahasında golsüz berabere kalan sarı-lacivertlilerde yönetim milli arada Hollandalı teknik adamla ayrılmanın yollarını arıyor.

    Yönetim'den şok talep!
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    Yönetimden şok talep!

    Taraftarları tarafından istifaya davet edilen Cocu ise Başakşehir karşılaşması sonrası 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' diyerek sarı-lacivertli yönetimi iyice köşeye sıkıştırdı.

    Yönetim'den şok talep!
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    Yönetimden şok talep!

    3 gündür İstanbul'da bulunan Phillip Cocu'un menajeri Rob Jansen ile yapılan pazarlıklar ise kıyasıya sürüyor.

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    Yönetimden şok talep!

    3 MİLYON EURO İSTİYOR

    Yapılan pazarlıkta kesinlikle taviz vermeyen Rob Jansen'in Cocu'nun ve yardımcılarının tüm alacaklarına karşılık sarı-lacivertli yönetimden 3 milyon euro istiyor.

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