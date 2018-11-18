Ozan Tufan yüzündeki beni aldırdı! İşte yeni hali - Galeri - Fotomaç
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Ozan Tufan yüzündeki beni aldırdı! İşte yeni hali

    Fenerbahçeli Ozan Tufan yine özel hayatıyla gündemde. Yıldız futbolcu yüzündeki beni aldırdı.
    18 Kasım 2018 Pazar, 11:31:31 Güncelleme: 11:34:29
    Ozan Tufan yüzündeki beni aldırdı! İşte yeni hali

    Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, yüzündeki benini ameliyatla aldırdı.

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    Ozan Tufan yüzündeki beni aldırdı! İşte yeni hali

    Fenerbahçe'de U21 takımına gönderilen Ozan Tufan, geçtiğimiz günlerde de vücuduna 'Ya sabır' yazan dövme yaptırmıştı.

    Ozan Tufan yüzündeki beni aldırdı! İşte yeni hali

    Aynı dövmeden dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'da da var.

    Ozan Tufan yüzündeki beni aldırdı! İşte yeni hali

    Tufan'ın, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan capslerden rahatsız olduğu için benini aldırdığı öğrenildi.

    Ozan Tufan yüzündeki beni aldırdı! İşte yeni hali

    İşte Ozan Tufan'ın geçmişten günümüze son hali;

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