Ozan Tufan yüzündeki beni aldırdı! İşte yeni hali - Galeri - Fotomaç
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Ozan Tufan yüzündeki beni aldırdı! İşte yeni hali
Fenerbahçeli Ozan Tufan yine özel hayatıyla gündemde. Yıldız futbolcu yüzündeki beni aldırdı.
18 Kasım 2018 Pazar, 11:31:31
Güncelleme: 11:34:29
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, yüzündeki benini ameliyatla aldırdı.
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Fenerbahçe'de U21 takımına gönderilen Ozan Tufan, geçtiğimiz günlerde de vücuduna 'Ya sabır' yazan dövme yaptırmıştı.
Aynı dövmeden dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'da da var.
Tufan'ın, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan capslerden rahatsız olduğu için benini aldırdığı öğrenildi.
İşte Ozan Tufan'ın geçmişten günümüze son hali;