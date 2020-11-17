GaleriFenerbahçeÖmer Faruk Beyaz için Almanya'dan flaş transfer yorumu! Yeni takımı...
Ömer Faruk Beyaz için Almanya'dan flaş transfer yorumu! Yeni takımı...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz, Almanya'da konu oldu... Sky Sports'ta yapılan yorumlarda Ömer Faruk'un yeteneklerinden bahsedilirken, gelecekteki olası takımı da açıklandı! İşte detaylar...
17 Kasım 2020 Salı 09:23, Güncelleme 17.11.2020 09:50
Ömer Faruk Beyaz için Almanya'dan flaş transfer yorumu! Yeni takımı...