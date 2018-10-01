Okan Buruk Fenerbahçenin belalısı oldu

Fenerbahçe'yi finalde yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Okan Buruk, yine sarı-lacivertlilere galibiyet şansı vermedi.
1 Ekim 2018 Pazartesi, 12:08:00
Güncelleme: 12:09:17
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Okan Buruk Fenerbahçe'nin belalısı oldu
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Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'a Türkiye Kupası'nı kazandıran Okan Buruk, Manisa ekibinden gönderildikten sonra Rizespor'un başına geçti. Son resmi maçında Fenerbahçe'yi yenen Okan Buruk, Rizespor'la çıktığı ilk maçta da yine sarı-lacivertli ekini devirdi.
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Okan Buruk Fenerbahçe'nin belalısı oldu
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KUPAYI FENERBAHÇE'NİN ELİNDEN ALDI
Geçen sezon Akhisarspor'un başındayken ligde Fenerbahçe'yi iki maçta da yenen Okan Buruk, sarı-lacivertli ekiple Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelmişti.
Okan Buruk Fenerbahçe'nin belalısı oldu
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Ligde İstanbul'da oynanan maçı 3-2, Manisa'daki maçı 1-0 kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, Diyarbakır'daki finalden de mutlu sonla ayrıldı. Final maçında sarı-lacivertli ekibi 3-2 yenen Akhisarspor kupaya uzanırken, Buruk'un Fenerbahçe serisi de sürdü.
Okan Buruk Fenerbahçe'nin belalısı oldu
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KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
Sezon başında Akhisarspor'un anlaşamayıp gönderdiği Okan Buruk, 7. haftada Rizespor'un teknik direktörü oldu. Genç teknik adam Rizespor kariyerine 3-0'lık Fenerbahçe galibiyetiyle müthiş bir başlangıç yaptı.
Okan Buruk Fenerbahçe'nin belalısı oldu
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Okan Buruk'un takımları son 4 maçta Fenerbahçe ağlarına 10 gol attı.
Okan Buruk Fenerbahçe'nin belalısı oldu
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Son 2 senede okan buruk'un fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlar:
* Akhisarspor 1-0 Fenerbahçe (Manisa)
* Fenerbahçe 2-3 Akhisarspor (İstanbul)
* Akhisarspor 3-2 Fenerbahçe (Diyarbakır - Türkiye Kupası)
* Rizespor 3-0 Fenerbahçe (Rize)