Okan Buruk Fenerbahçenin belalısı oldu

KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Sezon başında Akhisarspor'un anlaşamayıp gönderdiği Okan Buruk, 7. haftada Rizespor'un teknik direktörü oldu. Genç teknik adam Rizespor kariyerine 3-0'lık Fenerbahçe galibiyetiyle müthiş bir başlangıç yaptı.