Okan Buruk Fenerbahçenin belalısı oldu - Galeri - Fotomaç
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Okan Buruk Fenerbahçe'nin belalısı oldu

    Fenerbahçe'yi finalde yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Okan Buruk, yine sarı-lacivertlilere galibiyet şansı vermedi.
    1 Ekim 2018 Pazartesi, 12:08:00 Güncelleme: 12:09:17
    Okan Buruk Fenerbahçe'nin belalısı oldu
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    Okan Buruk Fenerbahçenin belalısı oldu

    Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'a Türkiye Kupası'nı kazandıran Okan Buruk, Manisa ekibinden gönderildikten sonra Rizespor'un başına geçti. Son resmi maçında Fenerbahçe'yi yenen Okan Buruk, Rizespor'la çıktığı ilk maçta da yine sarı-lacivertli ekini devirdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Okan Buruk Fenerbahçe'nin belalısı oldu
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    • 7
    Okan Buruk Fenerbahçenin belalısı oldu

    KUPAYI FENERBAHÇE'NİN ELİNDEN ALDI
    Geçen sezon Akhisarspor'un başındayken ligde Fenerbahçe'yi iki maçta da yenen Okan Buruk, sarı-lacivertli ekiple Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelmişti.

    Okan Buruk Fenerbahçe'nin belalısı oldu
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    Okan Buruk Fenerbahçenin belalısı oldu

    Ligde İstanbul'da oynanan maçı 3-2, Manisa'daki maçı 1-0 kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, Diyarbakır'daki finalden de mutlu sonla ayrıldı. Final maçında sarı-lacivertli ekibi 3-2 yenen Akhisarspor kupaya uzanırken, Buruk'un Fenerbahçe serisi de sürdü.

    Okan Buruk Fenerbahçe'nin belalısı oldu
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    Okan Buruk Fenerbahçenin belalısı oldu

    KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
    Sezon başında Akhisarspor'un anlaşamayıp gönderdiği Okan Buruk, 7. haftada Rizespor'un teknik direktörü oldu. Genç teknik adam Rizespor kariyerine 3-0'lık Fenerbahçe galibiyetiyle müthiş bir başlangıç yaptı.

    Okan Buruk Fenerbahçe'nin belalısı oldu
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    Okan Buruk Fenerbahçenin belalısı oldu

    Okan Buruk'un takımları son 4 maçta Fenerbahçe ağlarına 10 gol attı.

    Okan Buruk Fenerbahçe'nin belalısı oldu
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    Okan Buruk Fenerbahçenin belalısı oldu

    Son 2 senede okan buruk'un fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlar:

    * Akhisarspor 1-0 Fenerbahçe (Manisa)
    * Fenerbahçe 2-3 Akhisarspor (İstanbul)
    * Akhisarspor 3-2 Fenerbahçe (Diyarbakır - Türkiye Kupası)
    * Rizespor 3-0 Fenerbahçe (Rize)

    Okan Buruk Fenerbahçe'nin belalısı oldu
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    • 7
    Okan Buruk Fenerbahçenin belalısı oldu
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