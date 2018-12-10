Obradovicten futbol yorumu! - Galeri - Fotomaç
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Obradovic'ten futbol yorumu!

Fenerbahçe Basketbol Takımı Başantrenörü Obradovic, sarı-lacivertlilerin futboldaki durumunu değerlendirdi.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 15:39:14 Güncelleme: 15:44:49
Obradovicten futbol yorumu!

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın aldığı kötü sonuçlarla ilgili açıklama yaptı.

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Obradovicten futbol yorumu!

Tecrübeli çalıştırıcı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında 103-86 kazandıkları İstanbul BBSK maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Obradovicten futbol yorumu!

İstanbul BBSK galibiyetinden ötürü oyuncularını tebrik eden Obradovic şunları söyledi;

Obradovicten futbol yorumu!

"Buraya gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Daha tecrübeli başlayan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bana daha fazla rotasyon yapma şansı tanıdılar."

Obradovicten futbol yorumu!

"Daha çok oyuncunun katkıda bulunması gerekiyor çünkü zorlu bir programımız var. Sakat oyuncularımız da var, zaman lazım o yüzden."

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