Obradovicten futbol yorumu!

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Obradovic'ten futbol yorumu!
Fenerbahçe Basketbol Takımı Başantrenörü Obradovic, sarı-lacivertlilerin futboldaki durumunu değerlendirdi.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 15:39:14
Güncelleme: 15:44:49
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın aldığı kötü sonuçlarla ilgili açıklama yaptı.
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Tecrübeli çalıştırıcı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında 103-86 kazandıkları İstanbul BBSK maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
İstanbul BBSK galibiyetinden ötürü oyuncularını tebrik eden Obradovic şunları söyledi;
"Buraya gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Daha tecrübeli başlayan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bana daha fazla rotasyon yapma şansı tanıdılar."
"Daha çok oyuncunun katkıda bulunması gerekiyor çünkü zorlu bir programımız var. Sakat oyuncularımız da var, zaman lazım o yüzden."