Ne de olsa Batman! Victor Moses... - Fotomaç
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Ne de olsa Batman! Victor Moses...
Zenit zaferinde kilit rol oynayan yıldız oyuncu, istatistiklerde zirveye çıktı. Futboluyla Fenerbahçe taraftarını mest eden Nijeryalı, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.
14 Şubat 2019 Perşembe 09:21
Güncelleme: 14.02.2019 09:21
Fenerbahçe taraftarı, Victor Moses'ı konuşuyor... Ligde Y.Malatya ve Göztepe'ye karşı sonradan oyuna giren Nijeryalı futbolcu, 11'de başladığı ilk maçta Zenit'e karşı müthiş bir 90 dakika çıkardı.
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Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde kilit rol oynayan 28 yaşındaki oyuncu, futboluyla taraftarları mest etti, istatistiklerde de zirveye çıktı.
Avrupa Ligi maçında Rus ekibine karşı en fazla ikili mücadele kazanan isim olan Moses, rakip ceza sahasında da topla en çok buluşan Fenerbahçe futbolcuydu.
Maçın ardından Nijerya basınına konuşan Moses, şu sözleri sarf etti:
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ
"İstanbul'da taraftarların büyük sevgisiyle karşılaştım. İlk günden itibaren bana karşı müthiş bir ilgi ve sevgi var.