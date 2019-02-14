Ne de olsa Batman! Victor Moses... - Fotomaç
14 Şubat 2019, Perşembe
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Ne de olsa Batman! Victor Moses...

Zenit zaferinde kilit rol oynayan yıldız oyuncu, istatistiklerde zirveye çıktı. Futboluyla Fenerbahçe taraftarını mest eden Nijeryalı, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.
14 Şubat 2019 Perşembe 09:21 Güncelleme: 14.02.2019 09:21
Ne de olsa Batman! Victor Moses...

Fenerbahçe taraftarı, Victor Moses'ı konuşuyor... Ligde Y.Malatya ve Göztepe'ye karşı sonradan oyuna giren Nijeryalı futbolcu, 11'de başladığı ilk maçta Zenit'e karşı müthiş bir 90 dakika çıkardı.

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Ne de olsa Batman! Victor Moses...

Sarı-lacivertlilerin galibiyetinde kilit rol oynayan 28 yaşındaki oyuncu, futboluyla taraftarları mest etti, istatistiklerde de zirveye çıktı.

Ne de olsa Batman! Victor Moses...

Avrupa Ligi maçında Rus ekibine karşı en fazla ikili mücadele kazanan isim olan Moses, rakip ceza sahasında da topla en çok buluşan Fenerbahçe futbolcuydu.

Ne de olsa Batman! Victor Moses...

Maçın ardından Nijerya basınına konuşan Moses, şu sözleri sarf etti:

Ne de olsa Batman! Victor Moses...

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"İstanbul'da taraftarların büyük sevgisiyle karşılaştım. İlk günden itibaren bana karşı müthiş bir ilgi ve sevgi var.

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