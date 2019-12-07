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Muriç'e yakın takip! İşte izleyen dev kulüpler ve Fenerbahçe'nin kararı...
Fenerbahçe'nin süper yıldızı, Başkent ekibine karşı müthiş bir maç çıkardı. İlk golünde tekmeye kafa uzattı, ikincisinde rakibiyle yılmadan boğuştu. Kosovalı golcünün bu performansı Kadıköy'de izlemeye gelen scoutların da olumlu notlar almasını sağladı. İşte Vedat Muriç'i yakından takip eden dev kulüpler ve Fenerbahçe'nin transfer kararı...
7 Aralık 2019 Cumartesi 07:33
Güncelleme: 07.12.2019 07:33
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Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç'in ne kadar önemli bir gol silahı olduğu bir kez daha kanıtlandı.
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Kosovalı yıldız takımı 1-0 yenikken, Mauricioİsla'nınortasında yükseldi. Rakip savunmanın tabanı bir hayli yüksekti ancak 25 yaşındaki futbolcu korkmadan kafayı vurdu ve skoru eşitliğe getirdi.
Vedat Muriç bu golle moral bulurken her top için savaşmaya da devam etti. Takımının kaydettiği 3. golde de Candeias ile boğuştu. Ekmeğini taştan çıkarıp topu bir kez daha ağlarla buluşturdu.
RAKİPLERİNE GÖZDAĞI VERDİ Vedat Muriç bu haftaya kadar 7 defa ağları sarsmıştı. Yıldız isim dün attığı 2 golle 9'u buldu ve Alanyasporlu Papiss Cisse ile Yeni Malatyaspor'lu Adis Jahovic'i yakaladı.Cisse bu hafta cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Başakşehir formasıyla 7 gol atan Enzo Crivelli de cezalı.
Yeni Malatyasporlu Adis Jahovic ve 8 golü bulunan Trabzonsporlu Alexander Sörloth ise yine gol arayacaklar.