Muriç için resmi açıklama ve transfer! Derbiden sonra 40 milyon euro'ya... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Vedat Muriç son dönemin en çok konuşulan isimlerinden... Çaykur Rizerpsor'dan sezon başında 2'si kiralık olmak üzere 5 oyuncu karşılığında sarı lacivertli kulübe transfer olan Kosovalı golcü için derbi büyük önem taşıyor. Fenerbahçe, Muriç için transfer sürecinde kıyasıya bir rekabete girdiği Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak bu karşılaşmada Muriç için kulüplerine rapor yazacak bir çok dev kulübün gözlemcileri de hazır bekleyecek. Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal da Kosovalı yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer süreci ile Galatasaray rekabeti ve Rizespor'un alacağı payın yanı sıra birçok konuda çarpıcı ve önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bal ile yaptığımız röportaj... (FOTOMAC.COM.TR / TARIK DEMİR)