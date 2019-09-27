Muriç için resmi açıklama ve transfer! Derbiden sonra 40 milyon euro'ya... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Vedat Muriç son dönemin en çok konuşulan isimlerinden... Çaykur Rizerpsor'dan sezon başında 2'si kiralık olmak üzere 5 oyuncu karşılığında sarı lacivertli kulübe transfer olan Kosovalı golcü için derbi büyük önem taşıyor. Fenerbahçe, Muriç için transfer sürecinde kıyasıya bir rekabete girdiği Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak bu karşılaşmada Muriç için kulüplerine rapor yazacak bir çok dev kulübün gözlemcileri de hazır bekleyecek. Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal da Kosovalı yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer süreci ile Galatasaray rekabeti ve Rizespor'un alacağı payın yanı sıra birçok konuda çarpıcı ve önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bal ile yaptığımız röportaj... (FOTOMAC.COM.TR / TARIK DEMİR)
Vedat Muriç'in gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Bu zaten beklediğim bir neticeydi. Sizler içinde sürpriz olmamıştır diye düşünüyorum. Vedat gerçekten çok kaliteli bir oyuncu profili. Bunu da gerek oynadığı takımlardaki yaptıkları gerek son dönem performansı ile ispat etti. Ben hali hazırda iyi durumda olan Muriç'in daha da gelişeceğinden şüphe duymuyorum.
Çaykur Rizespor Muriç için Fenerbahçe ve Galatasaray dışında teklif almış mıydı?
- Evet yurt dışından resmi teklif alınmıştı. Bu takım birçoğunuzun bildiği Fransa ekibi Toulouse. Bunu yanı sıra oyuncu için menajerler aracığıyla özellikle İngiltere'den bir kaç takım yoklama yaptı. İspanya'dan da yine menajer aracılığıyla Celta Vigo'nun ilgisi oldu.
Fenerbahçe, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a nasıl bir teklif yaptı?
- Muriç için 3 milyon 500 bin euro teklife artı olarak 5 oyuncu önerildi. Bu oyuncuların 2'i kiralık olmak ve 3'ü bonservisiyle verilmek üzere Rizespor'a geldi. Kiralık olarak gelen isimler Barış Alıcı ve Oğuz Kağan Güçtekin'di. Ek olarak Oğuz Kağan'ın satışından yüzde 30 pay verilecek Rizespor'a. Mahsun Çapkan, Burak Albayrak ve Tarık Çetin ise bonservisiyle bedelsiz olarak transfer edildi.
Muriç'in transferinde yaşanan Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinde neler yaşandı?
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya bir yarış yaşandı ve kazanan Fenerbahçe oldu. Bu rekabette kazananı kulüp yönetimi il oyuncunun kararı belirledi. Buradaki belirleyici unsur tamamen oyuncu ve kulüp menfaatleriydi. Gelen teklifler ona göre değerlendirilip bir sonuç elde edildi.