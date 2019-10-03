Muriç için çılgın rakam! İşte dünya devinin teklifi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
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Muriç için çılgın rakam! İşte dünya devinin teklifi...

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü için dünya devinin resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenilirken, Fenerbahçe'nin Muriç için isteyeceği rakam da ortaya çıktı.
3 Ekim 2019 Perşembe 10:52 Güncelleme: 03.10.2019 10:52
Muriç için çılgın rakam! İşte dünya devinin teklifi...

Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Muriç için çılgın rakam! İşte dünya devinin teklifi...

Sarı-lacivertlilerin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Kosovalı golcü, bu sezon hem Fenerbahçe formasıyla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Muriç için çılgın rakam! İşte dünya devinin teklifi...

Adı Atletico Madrid ve Manchester United gibi devlerle anılan Muriç, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 6 maçta 3 gol ve 1 asist üretirken, Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynadığı Çekya ve İngiltere maçlarındaki 2 gol ve 2 asistlik performansıyla Avrupa'nın gündemine oturmuştu.

Muriç için çılgın rakam! İşte dünya devinin teklifi...

Öte yandan Muriç'i yakından takip eden kulüplerden olan Manchester United, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına scout ekibinden Krsto Kilibarda'yı göndermişti.

Muriç için çılgın rakam! İşte dünya devinin teklifi...

United'ın bu girişiminin ardından Avrupa devlerinin radarından çıkmayan 25 yaşındaki golcü için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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