Mosesten Fenerbahçeye: Bekleyin - Galeri - Fotomaç
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Moses'ten Fenerbahçe'ye: Bekleyin
Chelsea'li yıldızın, Fenerbahçe'den 'Önce diğer önerileri görmeme izin verin' diyerek biraz daha süre istediği bildirildi.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 00:32:50
Güncelleme: 07:55:17
Moses'dan Fenerbahçe'ye: Bekleyin
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye gündemindüst sıralarda yer alanChelsea'nin Nijeryalı yıldız Victor Moses'tan yanıt geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Moses'dan Fenerbahçe'ye: Bekleyin
Nijerya basınında yer alan haberde, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun İngiltere'den ayrılmak istemediği için sarı-lacivertli kulübün teklifini beklemeye aldığı yazıldı.
Moses'dan Fenerbahçe'ye: Bekleyin
'Önce diğer önerileri görmeme izin verin' diyen yıldız ismin, kendisine talip olan Crystal Palace, Huddersfield, Fulham ve Cardiff'ten birisine gitmeyi planladığı ifade edildi.
Moses'dan Fenerbahçe'ye: Bekleyin
Moses'in bu takımlarla anlaşamaması durumunda ise Fenerbahçe'nin teklifini kabul edebileceği kaydedildi.
Moses'dan Fenerbahçe'ye: Bekleyin
6 AYLIĞINA BEDELİ; 4 MİLYON EURO!
Öte yandan oyuncunun 6 aylığına kiralanmasının bedelinin maaşı ile birlikte 4 milyon euroyu bulduğu ve Fenerbahçe'nin bu rakamı ödemeye hazır olduğu vurgulandı.