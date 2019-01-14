6 AYLIĞINA BEDELİ; 4 MİLYON EURO!



Öte yandan oyuncunun 6 aylığına kiralanmasının bedelinin maaşı ile birlikte 4 milyon euroyu bulduğu ve Fenerbahçe'nin bu rakamı ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

