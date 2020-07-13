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Mert Hakan gerginliğini açıkladı! "Tolgay Arslan ondan hesap sordu ve transfer..."
Fenerbahçe'de son dakika Mert Hakan Yandaş haberi... Kısa süre önce sarı lacivertlilerle sezon sonu için anlaştığı ifade edilen yıldız futbolcu, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe - Sivasspor maçında başarılı bir performans sergiledi. Öte yandan sarı lacivertli futbolcu Tolgay Arslan'ın, Mert Hakan Yandaş'a sert müdahaleleri 'hesap sorma' olarak ifade edildi. İşte detaylar...
13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:08
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Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Gözler, Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mert Hakan'ın üzerindeydi. Maçta bir pozisyon sonrasında yıldız oyuncunun sarı lacivertli kulübüye dönüp söylediği sözler kameralara yansıdı...
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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u konuk etti.
Tahir Karapınar yönetimindeki sarı lacivertli ekip sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe aldığı bu yenilgi ile Süper Lig'de 3. olma ihtimalini de matematiksel olarak kaybetti.
Fenerbahçe, Tahir Karapınar yönetiminde Kadıköy'de ilk kez kaybetti. Mücadelede bir görüntü dikkat çekti.