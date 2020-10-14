Mehmet Ekici'nin transfer rotası belli oldu! Galatasaray...
Fenerbahçe'ye olaylı bir şekilde transfer olan ancak isteneni veremeyen Mehmet Ekici, sürekli yaşadığı sakatlıklar sonrasında kontratının bitimiyle beraber sarı lacivertlilerden sessiz sedasız ayrılmıştı. Yaz transfer sezonunda birçok takımla görüşen ve Galatasaray ile sıkı temas halinde olan futbolcunun yeni rotası belli oldu. İşte detaylar...
14 Ekim 2020 Çarşamba 09:30, Güncelleme 14.10.2020 09:36
Mehmet Ekici'nin transfer rotası belli oldu! Galatasaray...