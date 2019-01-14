Mehmet Ekici geri sayımda - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Mehmet Ekici geri sayımda

Kamp döneminin yıldızı Mehmet Ekici, ikinci yarı öncesi geri sayıma geçti.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 09:47:12 Güncelleme: 09:47:39
Mehmet Ekici geri sayımda

Antrenmanlardaki çalışkanlığının yanı sıra Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında performansıyla yıldızlaşan Mehmet, ikinci yarıda 11'in vazgeçilmezi olacağını kanıtladı.

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Mehmet Ekici geri sayımda

İdmanlardaki verileriyle en iyilerden biri olan yıldız futbolcunun kupadaki Ümraniye sınavına da 11'de başlaması bekleniyor.

Mehmet Ekici geri sayımda

Ekici'nin teknik direktör Ersun Yanal'ın oyun planında da önemli yer tuttuğu belirtiliyor.

Mehmet Ekici geri sayımda
Mehmet Ekici geri sayımda
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