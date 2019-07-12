Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Max Kruse, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Alman futbolcunun 'Hadi biraz Türkçe öğrenelim' notuyla yaptığı dizi paylaşımı taraftarların beğenisini topladı.
12 Temmuz 2019 Cuma 22:36
Güncelleme: 12.07.2019 22:37
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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Max Kruse, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
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Tecrübeli futbolcu, idmanlardaki neşeli görüntüsüyle basın mensuplarının takdirini toplarken Türkiye'ye olan ilgisi de dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türk Çayı'nı çok sevdiğini belirten Max Kruse, Türkçe öğrenmek için de harekte geçti.
31 yaşındaki Alman yıldız, Instagram hesabından Türk dizisi paylaşımı yaptı.
KRUSE: HADİ BİRAZ TÜRKÇE ÖĞRENELİM
Ezel dizisini Instagram hikayesinde paylaşan Kruse, "Hadi biraz Türkçe öğrenelim" yazdı.