Max Kruse'nin paylaşımı beğeni topladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Max Kruse'nin paylaşımı beğeni topladı

Max Kruse'nin paylaşımı beğeni topladı

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Max Kruse, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Alman futbolcunun 'Hadi biraz Türkçe öğrenelim' notuyla yaptığı dizi paylaşımı taraftarların beğenisini topladı.
12 Temmuz 2019 Cuma 22:36 Güncelleme: 12.07.2019 22:37
Max Kruse'nin paylaşımı beğeni topladı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Max Kruse, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Max Kruse'nin paylaşımı beğeni topladı

Tecrübeli futbolcu, idmanlardaki neşeli görüntüsüyle basın mensuplarının takdirini toplarken Türkiye'ye olan ilgisi de dikkatlerden kaçmadı.

Max Kruse'nin paylaşımı beğeni topladı

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türk Çayı'nı çok sevdiğini belirten Max Kruse, Türkçe öğrenmek için de harekte geçti.

Max Kruse'nin paylaşımı beğeni topladı

31 yaşındaki Alman yıldız, Instagram hesabından Türk dizisi paylaşımı yaptı.

Max Kruse'nin paylaşımı beğeni topladı

KRUSE: HADİ BİRAZ TÜRKÇE ÖĞRENELİM

Ezel dizisini Instagram hikayesinde paylaşan Kruse, "Hadi biraz Türkçe öğrenelim" yazdı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN