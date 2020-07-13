Manuel Pellegrini: Real Betis'i seçtim çünkü...

Ersun Yanal ayrılığından bu yana teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de takım, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'a emanet edilmişti. Sezonun tamamlanmasının ardından, yeni bir isimle yola devam edecek olan sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimler arasında yer alan Pellegrini, İspanyol ekiplerinden Real Betis ile anlaşmıştı. Bu ayrılık Fenerbahçe cephesini şaşırtırken tecrübeli çalıştırıcı neden Betis'i tercih ettiğini ilk kez açıkladı.
13 Temmuz 2020 Pazartesi 16:22
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden olan 66 yaşındaki teknik adam Manuel Pellegrini İspanyol ekiplerinden Real Betis ile anlaşmıştı.
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Bu imza sarı-lacivertli cephede şaşkınlıkla karşılanırken neden Fenerbahçe'yi tercih etmediği merak konusu olmuştu.
Şilili çalıştırıcı gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulundu. İşte Real Betis'in yeni teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin, gerçekleştirilen basın toplantısı sırasında yaptığı flaş açıklamalar...
NEDEN REAL BETIS? - Başka kulüplerden de teklifler vardı. Neden Real Betis'i tercih ettiniz?
"Betis'i tercih ettim. Çünkü, kulübün sunduğu projeye inandım. Betis'i büyütmek istiyorlardı. Ancak, sportif açıdan her şey ellerinde değil. Burada benim katkımın kritik olacağını söylediler. Ben de tecrübemle birlikte Betis'i yukarılara taşımak istiyorum."