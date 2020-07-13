Manuel Pellegrini: Real Betis'i seçtim çünkü...

Ersun Yanal ayrılığından bu yana teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de takım, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'a emanet edilmişti. Sezonun tamamlanmasının ardından, yeni bir isimle yola devam edecek olan sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimler arasında yer alan Pellegrini, İspanyol ekiplerinden Real Betis ile anlaşmıştı. Bu ayrılık Fenerbahçe cephesini şaşırtırken tecrübeli çalıştırıcı neden Betis'i tercih ettiğini ilk kez açıkladı.