Mahmut Usludan Ali Koça olay sözler! - Fotomaç
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Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a olay sözler!
Fenerbahçe'de eski asbaşkan Mahmut Uslu, Ali Koç'u hedef aldı. Koç'un Aziz Yıldırım ile aynı hataları yaptığını belirten Uslu, Fenerbahçe'nin kümede kalma şansını da değerlendirdi...
7 Şubat 2019 Perşembe, 09:49:19
Güncelleme: 10:05:16
Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Mahmut Uslu, Telegol'den Serhat Ulueren'in sorularını yanıtladı.
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Ali Koç yönetiminin hatalar yaptığını söyleyen Uslu şöyle konuştu;
"Aziz Yıldırım, görevdeyken en büyük hatası İtalyan menajer Giuliano Terraneo'yu getirmesi oldu.
Sanki Ali Koç o dönemdeki başarısızlığı görmemiş gibi gitti, ilk iş olarak Fransız Damien Comolli'yi takımın başına getirdi.
İşte bizim yaptığımız hatayı yaparsan sonuç böyle olur."