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Kolarov Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşmedeki özel madde
Fenerbahçe'de Kolarov transferindeki düğüm bir türlü çözülemiyor. Sarı-lacivertliler Sırp yıldızla aylar öncesinden anlaşmaya varırken, Roma kulübü bonservis bedelinde diretiyor. Bu sorunu da çözmesi an meselesi olan Fenerbahçe için bir diğer sorunu da Roma taraftarı oluşturdu. İtalyanlar, Kolarov'un hazırlık maçlarındaki performansından sonra ayrılmasını istemiyor. Ancak yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile ön protokol imzaladığı ortaya çıktı.
10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:36
Güncelleme: 10.08.2019 11:36
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Fenerbahçe , transfer sezonunun başlangıcından itibaren Roma'nın 33 yaşındaki Sırp sol beki Aleksandar Kolarov'u kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor...
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Sarı lacivertlilerin şu ana dek yaptığı pek çok hamle, transferin nihayete ermesini sağlayamadı.
Ancak yakın geçmişte oyuncunun menajerinin birkaç kez İtalya'ya gidip gelmesi ve teklifleri yenilemesi mesafe kat edilmesine yol açtı.
Kolarov'un ağabeyi ve menajerini Anadolu Efes serisinde ağırlayan Fenerbahçe yönetiminin, oyuncuyla bir problemi yok.
Çünkü Aleksandar Kolarov, sarı lacivertli formayı giymeyi fazlasıyla istiyor.