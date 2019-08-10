Kolarov Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte sözleşmedeki özel madde

Fenerbahçe'de Kolarov transferindeki düğüm bir türlü çözülemiyor. Sarı-lacivertliler Sırp yıldızla aylar öncesinden anlaşmaya varırken, Roma kulübü bonservis bedelinde diretiyor. Bu sorunu da çözmesi an meselesi olan Fenerbahçe için bir diğer sorunu da Roma taraftarı oluşturdu. İtalyanlar, Kolarov'un hazırlık maçlarındaki performansından sonra ayrılmasını istemiyor. Ancak yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile ön protokol imzaladığı ortaya çıktı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:36 Güncelleme: 10.08.2019 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





