Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Simon Kjaer ile ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, Skrtel ile ortak bir nokta da buluşamamış ve stoper bölgesine başka arayışlara girmişti. Fenerbahçeli kurmaylar stoper transferi için çalışmalarına son sürat devam ediyor. İşte Simon Kjaer'in menajerinin açıklamalarından öne çıkan satır başları... Fotomac.com.tr son dakika transfer haberleri...

25 Haziran 2019 Salı 18:54 Güncelleme: 25.06.2019 18:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





