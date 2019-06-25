Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Simon Kjaer ile ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, Skrtel ile ortak bir nokta da buluşamamış ve stoper bölgesine başka arayışlara girmişti. Fenerbahçeli kurmaylar stoper transferi için çalışmalarına son sürat devam ediyor. İşte Simon Kjaer'in menajerinin açıklamalarından öne çıkan satır başları... Fotomac.com.tr son dakika transfer haberleri...
25 Haziran 2019 Salı 18:54 Güncelleme: 25.06.2019 18:54
Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!


Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!

Sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!

Fenerbahçeli kurmaylar 2 hafta içinde 3-4 önemli transferin biteceği müjdesini vermişti.

Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!

Transferde UEFA'nın kararının belirleyeceği olacağı sarı-lacivertlilerde gözler çıkacak kararda.

Kjaer'in menajerinden transfer açıklaması!

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Simon Kjaer'den haber var.

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