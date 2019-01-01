Jailson Brezilya basınına konuştu: Pişman değilim! - Galeri - Fotomaç
01 Ocak 2019, Salı
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Jailson Brezilya basınına konuştu: Pişman değilim!

Fenerbahçe'nin olay futbolcusu Jailson, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.
1 Ocak 2019 Salı, 20:44:18 Güncelleme: 20:49:23
Jailson Brezilya basınına konuştu: Pişman değilim!

Fenerbahçe'nin olay ismi Jailson, Brezilya basınına konuştu.

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Jailson Brezilya basınına konuştu: Pişman değilim!

Jailson, sezon başında ülkesi Brezilya'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu.

Jailson Brezilya basınına konuştu: Pişman değilim!

Josef de Souza'nın takımdan ayrılmasından sonra, defansif orta saha bölgesinde oluşan boşluğu doldurmak için transfer edilen Brezilyalı, vatandaşının gölgesinde kalmıştı.

Jailson Brezilya basınına konuştu: Pişman değilim!

Jailson, Galatasaray ile oynanan derbi maçta yaşanan olayların ardından kırmızı kart görüp 8 maç ceza almıştı.

Jailson Brezilya basınına konuştu: Pişman değilim!

Bu cezasını ligin son haftasında tamamlayan Jailson, 2. yarıyı iple çekiyor.

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