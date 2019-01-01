Jailson Brezilya basınına konuştu: Pişman değilim! - Galeri - Fotomaç
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Jailson Brezilya basınına konuştu: Pişman değilim!
Fenerbahçe'nin olay futbolcusu Jailson, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.
1 Ocak 2019 Salı, 20:44:18
Güncelleme: 20:49:23
Fenerbahçe'nin olay ismi Jailson, Brezilya basınına konuştu.
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Jailson, sezon başında ülkesi Brezilya'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmuştu.
Josef de Souza'nın takımdan ayrılmasından sonra, defansif orta saha bölgesinde oluşan boşluğu doldurmak için transfer edilen Brezilyalı, vatandaşının gölgesinde kalmıştı.
Jailson, Galatasaray ile oynanan derbi maçta yaşanan olayların ardından kırmızı kart görüp 8 maç ceza almıştı.
Bu cezasını ligin son haftasında tamamlayan Jailson, 2. yarıyı iple çekiyor.