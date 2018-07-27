İzmirde kardeş payı! Altınordu 1-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)

İzmir'de kardeş payı! Altınordu 1-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)
27 Temmuz 2018 Cuma, 22:48:45
Güncelleme: 22:51:09
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İzmir'de kardeş payı! Altınordu 1-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)
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Altınordu ile Fenerbahçe arasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısından gol sesi çıkmadı. Her iki takım da sahaya Yunanistan'da olan yangın ve sel felaketi sebebiyle 'Acınızı paylaşıyoruz' pankartıyla çıktı.
İzmir'de kardeş payı! Altınordu 1-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)
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Fenerbahçe, Altınordu karşısında 63. dakikada Mehmet Murat Uçar'ın Samed Karakoç'un direkten dönen topu sonrasında kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
İzmir'de kardeş payı! Altınordu 1-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)
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Altınordu gole 73'de Muhammed Mert ile cevap verdi. Muhammed Mert frikikten attığı klas golle kaleci Berke'yi mağlup etti ve maçın skorunu belirledi: 1-1.
İzmir'de kardeş payı! Altınordu 1-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu, Altınordu ile oynanan dostluk maçına genç ağırlıklı kadroyla çıktı. Sarı-lacivertlilerde son olarak profesyonel sözleşme imzalanan altyapı patentli futbolcular Burak Albayrak ve Mahsun Capkan on birde sahaya çıktı. Cocu, ayrıca Yiğithan, Samed, Uygar ve Ahmethan gibi gençlere de şans verdi.
İzmir'de kardeş payı! Altınordu 1-1 Fenerbahçe (Maç sonucu)
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Bu sezon Altınordu'dan transfer edilen kaleci Berke ile orta saha Barış ise müsabakaya yedek başladı. Altınordulu futbolseverler eski yıldızlarına büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Altınordu ve Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmayı birlikte izlerken, ortaya güzel görüntüler çıktı. İki külübün yöneticileri maçtan önce birbirlerine forma hediye etti. Yaklaşık 9 bin taraftar Bornova Stadı'ndaki yerini aldı.