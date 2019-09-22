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İtalyanlar Muriç için geliyor! Transferi böyle duyurdular... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor... Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriç'i devler takip ediyorken bu kulüplerin arasına dünyaca ünlü bir dev ekip daha eklendi. Takıma henüz bu sezon kazandırılan Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriç için hamleler peş peşe geliyor... İşte bomba transfer haberinin ayrıntıları...
22 Eylül 2019 Pazar 15:37
Güncelleme: 22.09.2019 15:48
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İlk olarak Manchester United'ın gözlemci ekibi de Kosovalı golcüyü izlemek için Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını takip etmişti.
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre başarılı futbolcuyla Tottenham'ın da takipte olduğu duyurulmuştu.
İspanyollar da Kosovalı golcü için Atletico Madrid'in gözlemci gönderdiğini yazmıştı...
Bir bomba haber daha... Ligin 6. haftasında ise Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide kozlarını paylaşacak.
Kosova basınında yer alan habere göre; Bu mücadele için İtalya devi Juventus'un yetkilileri maçı yerinden takip edecek.