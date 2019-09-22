İtalyanlar Muriç için geliyor! Transferi böyle duyurdular... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri 

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor... Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriç'i devler takip ediyorken bu kulüplerin arasına dünyaca ünlü bir dev ekip daha eklendi. Takıma henüz bu sezon kazandırılan Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriç için hamleler peş peşe geliyor... İşte bomba transfer haberinin ayrıntıları...