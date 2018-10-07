İşte Volkan Demireli yakan olaylar!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ile Nabil Dirar'ın kadro dışı kalması ve antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yla yolların ayrılması büyük yankı uyandırdı. Bu kararların nedenleriyle ilgili iddialar gelmeye devam ediyor.