İşte Volkan Demireli yakan olaylar!

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe ile birlikte kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
7 Ekim 2018 Pazar, 10:01:26
Güncelleme: 10:01:46
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İşte Volkan Demirel'i yakan olaylar!
1
12
Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ile Nabil Dirar'ın kadro dışı kalması ve antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yla yolların ayrılması büyük yankı uyandırdı. Bu kararların nedenleriyle ilgili iddialar gelmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Volkan Demirel'i yakan olaylar!
2
12
KAPTANLARI TRİBÜNE GÖNDERDİ; TAKIM KARIŞTI!
Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından Volkan Demirel ve Mehmet Topal, tribünlere gitmiş ve taraftarlardan büyük tepki almıştı.
İşte Volkan Demirel'i yakan olaylar!
3
12
Bu olayın ardında Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar'ın kaptanları yönlendirmesinin yattığı ve Başkan Ali Koç'un Başar'a büyük tepki gösterdiği öne sürüldü.
İşte Volkan Demirel'i yakan olaylar!
4
12
Buradan başlayan gelişmelerin kaptan Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılmasına kadar gittiği belirtildi.
İşte Volkan Demirel'i yakan olaylar!
5
12
İddialara göre olay şöyle gelişti:
Bitiş düdüğünün ardından İdari Menajer Onur Başar ve Sportif Direktör Damien Comolli taraftarlardan özür dilemek üzere futbolcuların tribünlere gitmesini istedi. Volkan Demirel, tepki alacakları için bu isteği reddetti.