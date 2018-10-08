Sivasspor maçında Cocu olmayacak! - Galeri - Fotomaç
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"Sivasspor maçında Cocu olmayacak!"
Usta yorumcu, Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında sahaya yeni teknik direktörüyle çıkacağını açıkladı
8 Ekim 2018 Pazartesi, 22:22:12
Güncelleme: 22:33:09
"Sivasspor maçında Cocu olmayacak!"
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir'le evinde golsüz berabere kaldığı mücadeleyi yorumladı.
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"Sivasspor maçında Cocu olmayacak!"
Dilmen, Cocu'nun Sarı-lacivertli takımdaki geleceğine dair çarpıcı iddialarda bulundu.
İşte Dilmen'in o sözleri:
"Sivasspor maçında Cocu olmayacak!"
"Ben Comolli'nin kalacağını, Sivas maçında Cocu'nun olmayacağını düşünüyorum.
"Sivasspor maçında Cocu olmayacak!"
Bu takımı Comolli yaptı. Ligin 8. haftasında ligi bitiren Fenerbahçe'yi kim inşa etti? Gerçek ortada.
"Sivasspor maçında Cocu olmayacak!"
İkisi birden normalde gitmeli ama benim gördüğüm bu atmosferde Cocu'nun gideceği yönünde."