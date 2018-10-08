Sivasspor maçında Cocu olmayacak! - Galeri - Fotomaç
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    "Sivasspor maçında Cocu olmayacak!"

    Usta yorumcu, Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında sahaya yeni teknik direktörüyle çıkacağını açıkladı
    8 Ekim 2018 Pazartesi, 22:22:12 Güncelleme: 22:33:09
    "Sivasspor maçında Cocu olmayacak!"
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    Sivasspor maçında Cocu olmayacak!

    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir'le evinde golsüz berabere kaldığı mücadeleyi yorumladı.

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    "Sivasspor maçında Cocu olmayacak!"
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    Sivasspor maçında Cocu olmayacak!

    Dilmen, Cocu'nun Sarı-lacivertli takımdaki geleceğine dair çarpıcı iddialarda bulundu.

    İşte Dilmen'in o sözleri:

    "Sivasspor maçında Cocu olmayacak!"
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    Sivasspor maçında Cocu olmayacak!

    "Ben Comolli'nin kalacağını, Sivas maçında Cocu'nun olmayacağını düşünüyorum.

    "Sivasspor maçında Cocu olmayacak!"
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    Sivasspor maçında Cocu olmayacak!

    Bu takımı Comolli yaptı. Ligin 8. haftasında ligi bitiren Fenerbahçe'yi kim inşa etti? Gerçek ortada.

    "Sivasspor maçında Cocu olmayacak!"
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    Sivasspor maçında Cocu olmayacak!

    İkisi birden normalde gitmeli ama benim gördüğüm bu atmosferde Cocu'nun gideceği yönünde."

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