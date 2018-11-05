İşte Jailsonun yönetime verdiği savunma: Ağrıma gitti - Galeri - Fotomaç
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    06 Kasım 2018, Salı
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    İşte Jailson'un yönetime verdiği savunma: Ağrıma gitti

    Jailson ile Roberto Soldado derbide yaşanan olaylar nedeniyle sarı lacivertli yönetime savunmalarını verdi.
    5 Kasım 2018 Pazartesi, 23:52:30 Güncelleme: 23:55:40
    İşte Jailsonun yönetime verdiği savunma: Ağrıma gitti

    Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinin bitişiyle çıkan olaylarda kırmızı kart gören Soldado ve Jailson'dan savunma istemişti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Jailsonun yönetime verdiği savunma: Ağrıma gitti

    İki yabancı oyuncu bu raporları yönetime iletti. Jailson'un savunmasında Soldado'ya yapılan hareketi kaldıramadığını yazdığı ve şu ifadeleri kullandığı bildirildi:

    İşte Jailsonun yönetime verdiği savunma: Ağrıma gitti

    "Gece gündüz bir arada bulunduğum bir takım arkadaşıma tekme atılması çok ağrıma gitti."

    İşte Jailsonun yönetime verdiği savunma: Ağrıma gitti

    "Bu olayı görünce kendimi tutamayarak tokat attım ama pişmanım. Kavganın devamında ise G.Saraylı oyuncular üzerime gelmeye başladı."

    İşte Jailsonun yönetime verdiği savunma: Ağrıma gitti

    "Bu sırada bile kimseye karşılık vermedim." Sarı-lacivertli yönetimin, oyunculara alacakları ceza ve savunmalarına göre para cezası vereceği de gelen haberler arasında.

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