İşte Jailsonun yönetime verdiği savunma: Ağrıma gitti - Galeri - Fotomaç
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İşte Jailson'un yönetime verdiği savunma: Ağrıma gitti
Jailson ile Roberto Soldado derbide yaşanan olaylar nedeniyle sarı lacivertli yönetime savunmalarını verdi.
5 Kasım 2018 Pazartesi, 23:52:30
Güncelleme: 23:55:40
Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinin bitişiyle çıkan olaylarda kırmızı kart gören Soldado ve Jailson'dan savunma istemişti.
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İki yabancı oyuncu bu raporları yönetime iletti. Jailson'un savunmasında Soldado'ya yapılan hareketi kaldıramadığını yazdığı ve şu ifadeleri kullandığı bildirildi:
"Gece gündüz bir arada bulunduğum bir takım arkadaşıma tekme atılması çok ağrıma gitti."
"Bu olayı görünce kendimi tutamayarak tokat attım ama pişmanım. Kavganın devamında ise G.Saraylı oyuncular üzerime gelmeye başladı."
"Bu sırada bile kimseye karşılık vermedim." Sarı-lacivertli yönetimin, oyunculara alacakları ceza ve savunmalarına göre para cezası vereceği de gelen haberler arasında.