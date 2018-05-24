İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası!
Benfica'nın başında 2009 - 2010, 2013 - 2014 ve 2014 - 2015 sezonunu şampiyon tamamlayan Jesus, yine Benfica'nın başında geçirdiği 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2013 - 2014 ve 2014 - 2015 sezonlarında Portekiz Kupası'nı kazandı. Jesus, yine Benfica'nın başında 2014 - 2015 sezonunda Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.
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