İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Galatasaray misillemesi

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

16 Mayıs 2019 Perşembe 11:41 Güncelleme: 16.05.2019 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





