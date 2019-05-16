İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Galatasaray misillemesi - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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Haberler Galeri İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Galatasaray misillemesi

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Galatasaray misillemesi

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
16 Mayıs 2019 Perşembe 11:41 Güncelleme: 16.05.2019 11:41
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Galatasaray misillemesi

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Galatasaray misillemesi

Bu sezon golcülerinden istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertlilerin transferde önceliği forvet mevkisine vermesi bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Galatasaray misillemesi

Kanarya, sezon başında kadrosuna kattığı ancak performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan Slimani ve Frey'le yollarını ayıracak.

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Galatasaray misillemesi

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Soldado'nun geleceğiyse belirsizliğini koruyor.

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Galatasaray misillemesi

İspanyol golcünün geçtiğimiz günlerde Getafe ile 2 yıllık anlaşma sağladı iddia edilmişti.

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