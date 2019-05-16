İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Galatasaray misillemesi - Fotomaç
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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Galatasaray misillemesi
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Galatasaray misillemesi
Yaz transfer dönemi için çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
16 Mayıs 2019 Perşembe 11:41
Güncelleme: 16.05.2019 11:41
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
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Bu sezon golcülerinden istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertlilerin transferde önceliği forvet mevkisine vermesi bekleniyor.
Kanarya, sezon başında kadrosuna kattığı ancak performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan Slimani ve Frey'le yollarını ayıracak.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Soldado'nun geleceğiyse belirsizliğini koruyor.
İspanyol golcünün geçtiğimiz günlerde Getafe ile 2 yıllık anlaşma sağladı iddia edilmişti.