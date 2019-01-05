İşte Fenerbahçenin yeni 10 numarası! Resmi teklif yapıldı - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası! Resmi teklif yapıldı
Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, gurbetçi oyuncu için teklifini yaptı.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 00:25:45
Güncelleme: 07:53:01
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den bomba hamle...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler, A Milli Takım'da da forma giyen Wolfsburg'lu Yunus Mallı'yı transfer etmek için harekete geçti.
İtalyanlar'ın ünlü futbol sitesi Calciomercato'da yer alan habere göre, yönetim, 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Wolfsburg'a teklif yaptı.
Anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alacak. İki kulüp yetkilileri arasında pazarlığın devam ettiği bildirildi.
TEKNİĞİ VE OYUN ZEKASI ÜST DÜZEY
Almanya'da doğan Yunus Mallı, Borussia Mönchengladbach alt yapısında yetişti.