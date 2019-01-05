İşte Fenerbahçenin yeni 10 numarası! Resmi teklif yapıldı

İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası! Resmi teklif yapıldı

Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, gurbetçi oyuncu için teklifini yaptı.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 00:25:45 Güncelleme: 07:53:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





