İşte Fenerbahçenin yeni 10 numarası! Resmi teklif yapıldı - Galeri - Fotomaç
05 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası! Resmi teklif yapıldı

Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, gurbetçi oyuncu için teklifini yaptı.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 00:25:45 Güncelleme: 07:53:01
İşte Fenerbahçenin yeni 10 numarası! Resmi teklif yapıldı

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den bomba hamle...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Fenerbahçenin yeni 10 numarası! Resmi teklif yapıldı

Sarı-lacivertliler, A Milli Takım'da da forma giyen Wolfsburg'lu Yunus Mallı'yı transfer etmek için harekete geçti.

İşte Fenerbahçenin yeni 10 numarası! Resmi teklif yapıldı

İtalyanlar'ın ünlü futbol sitesi Calciomercato'da yer alan habere göre, yönetim, 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Wolfsburg'a teklif yaptı.

İşte Fenerbahçenin yeni 10 numarası! Resmi teklif yapıldı

Anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alacak. İki kulüp yetkilileri arasında pazarlığın devam ettiği bildirildi.

İşte Fenerbahçenin yeni 10 numarası! Resmi teklif yapıldı

TEKNİĞİ VE OYUN ZEKASI ÜST DÜZEY

Almanya'da doğan Yunus Mallı, Borussia Mönchengladbach alt yapısında yetişti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN