Fenerbahçede Ocak operasyonu! Transfer...

KADRONUN VAZGEÇİLMEZİ NEUSTADTER

Sezon sonu sözleşmesi bitecek bir diğer isim Rus stoper Roman Neustadter. Sarı lacivertli yönetim, ligde ve Avrupa kupalarındaki tüm maçlarda ilk 11'de oynayarak sarı lacivertli takımın vazgeçilmezi olan Rus stoper Neustadter ile devre arasında masaya oturmayı hedefliyor. Rus stoper ligde 12, Avrupa Ligi'nde 4, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç olmak üzere toplam 18 maçın hepsinde 90 dakika oynadı ve 1620 dakika sahada kaldı.