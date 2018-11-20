Fenerbahçede Ocak operasyonu! Transfer...

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Devre arası...
Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, devre arasında gelecek sezonun planlamasını da yapacak. Her mevkiye takviye planlayan sarı lacivertli yönetim ayrıca sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolculardan bazılarıyla yola devam etmek istiyor.
20 Kasım 2018 Salı, 11:30:08
Güncelleme: 12:13:05
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Fenerbahçe'de Ocak operasyonu! Transfer...
İLK HEDEF SKRTEL Savunmanın vazgeçilmezi olan Martin Skrtel'in sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın transfer listesinde olan Slovak savunmacı ile yönetim ocak ayında masaya oturmayı planlıyor.
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Fenerbahçe'de Ocak operasyonu! Transfer...
Koeman da Comolli de tecrübeli savunmacıyla yola devam etme taraftarı. Skrtel'e 2 yıllık sözleşme teklif edilmesi bekleniyor.
KADRONUN VAZGEÇİLMEZİ NEUSTADTER Sezon sonu sözleşmesi bitecek bir diğer isim Rus stoper Roman Neustadter. Sarı lacivertli yönetim, ligde ve Avrupa kupalarındaki tüm maçlarda ilk 11'de oynayarak sarı lacivertli takımın vazgeçilmezi olan Rus stoper Neustadter ile devre arasında masaya oturmayı hedefliyor. Rus stoper ligde 12, Avrupa Ligi'nde 4, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maç olmak üzere toplam 18 maçın hepsinde 90 dakika oynadı ve 1620 dakika sahada kaldı.
Fenerbahçe'de Ocak operasyonu! Transfer...
STURRIDGE HAMLESİ Sarı lacivertlilerin hedefindeki diğer isim ise İngiliz golcü Sturridge. Hürriyet'te yer alan habere göre; Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan yıldız futbolcu eğer İngiltere Futbol Federasyonu'nun 'Bahis oynayanlara bilgi verdiği' iddiasıyla başlattığı soruşturmada aklanırsa, yönetim harekete geçecek.
Fenerbahçe'de Ocak operasyonu! Transfer...
SOLDADO KARA LİSTEDE Son olarak derbide Belhanda ile yaşadığı olaylar nedeniyle başkanın kara listesine giren Soldado, ocak ayında takım bulması halinde Sturridge'e ara transfer döneminde imza attırmak adına tüm imkanlar seferber edilecek.