İşte Fenerbahçenin transfer listesi! 7 isim var - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! 7 isim var

Devre arası yapacağı transferlerle düşme hattından kurtulmak isteyen Fenerbahçe'de transfer listesi belirlendi. Ersun Yanal ile Ali Koç arasında yapılan zirvede Yanal kadroda görmek istediği 7 ismin adını yönetime bildirdi.

27 Aralık 2018 Perşembe, 08:21:22 Güncelleme: 09:17:01
İşte Fenerbahçenin transfer listesi! 7 isim var

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ın yaptığı özel görüşmede transfer konusu masaya yatırıldı.

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İşte Fenerbahçenin transfer listesi! 7 isim var

İkilinin gerçekleştirdiği transfer zirvesinde Yanal'ın belirlediği isimler ve bu isimlerin kiralık veya bonservisiyle transfer ihtimalleri görüşüldü.

İşte Fenerbahçenin transfer listesi! 7 isim var

Öte yandan, Başkan Ali Koç'un Ersun Yanal'ın belirlediği listedeki isimlere sıcak baktığı ve aşırıya kaçan bir talep gelmediği için mutlu olduğu öğrenildi.

İşte Fenerbahçenin transfer listesi! 7 isim var

Takvim'de yer alan habere göre; Görüşme sonrası Ali Koç'un talimatıyla yönetim, Yanal'ın listesindeki golcü, kanat, orta saha ve stoper takviyeleri için hazırlıklara başladı.

İşte Fenerbahçenin transfer listesi! 7 isim var

Peki, Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal'ın üzerinde mutabakata vardıkları listede hangi isimler bulunuyor?

İşte sarı lacivertlilerin ara transfer dönemi hedefleri...

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