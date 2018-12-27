İşte Fenerbahçenin transfer listesi! 7 isim var

Devre arası yapacağı transferlerle düşme hattından kurtulmak isteyen Fenerbahçe'de transfer listesi belirlendi. Ersun Yanal ile Ali Koç arasında yapılan zirvede Yanal kadroda görmek istediği 7 ismin adını yönetime bildirdi.
27 Aralık 2018 Perşembe, 08:21:22
Güncelleme: 09:17:01
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ın yaptığı özel görüşmede transfer konusu masaya yatırıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İkilinin gerçekleştirdiği transfer zirvesinde Yanal'ın belirlediği isimler ve bu isimlerin kiralık veya bonservisiyle transfer ihtimalleri görüşüldü.
Öte yandan, Başkan Ali Koç'un Ersun Yanal'ın belirlediği listedeki isimlere sıcak baktığı ve aşırıya kaçan bir talep gelmediği için mutlu olduğu öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre; Görüşme sonrası Ali Koç'un talimatıyla yönetim, Yanal'ın listesindeki golcü, kanat, orta saha ve stoper takviyeleri için hazırlıklara başladı.
Peki, Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal'ın üzerinde mutabakata vardıkları listede hangi isimler bulunuyor?
İşte sarı lacivertlilerin ara transfer dönemi hedefleri...