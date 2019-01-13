İşte Fenerbahçenin Tolgay Arslan için son teklifi!

İşte Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan için son teklifi!
Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda Tolgay Arslan'ın kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Tolgay Arslan transferi için Beşiktaş'a son teklifini yaptı.
13 Ocak 2019 Pazar, 11:54:05
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Tolgay Arslan transferi için görüşen Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetimleri arasındaki pazarlıkta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroda düşünmediği Tolgay Arslan'ı Antalya kampına dahil etmemişti.
28 yaşındaki futbolcunun Ozan Tufan takası karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutacağı iddia edilmişti ancak Ozan'ın Aytemiz Alanyaspor'a kiralanmasıyla bu transfer gerçekleşmedi.
Bu gelişmeler üzerine Beşiktaş'ın Tolgay Arslan'a karşılık Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı'yı istedi. İşte Sabah'ın haberine göre iki takım arasındaki görüşmelerde son durum:
"ŞENOL HOCAYLA TEKRAR ÇALIŞMAK İSTERİM"
Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Şener Özbayraklı ile siyah-beyazlı yöneticilerin ön görüşme yapıp, "Şenol hoca seni çok istiyor. Eğer Tolgay içinanlaşırsak sen de bize gelmek ister misin?" sorusuna yanıtı, "Şenol hocayla tekrar çalışmak isterim. Bende emeği büyük" şeklinde oldu ve taraflar prensipte el sıkıştı.