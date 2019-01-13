İşte Fenerbahçenin Tolgay Arslan için son teklifi!

"ŞENOL HOCAYLA TEKRAR ÇALIŞMAK İSTERİM"

Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Şener Özbayraklı ile siyah-beyazlı yöneticilerin ön görüşme yapıp, "Şenol hoca seni çok istiyor. Eğer Tolgay içinanlaşırsak sen de bize gelmek ister misin?" sorusuna yanıtı, "Şenol hocayla tekrar çalışmak isterim. Bende emeği büyük" şeklinde oldu ve taraflar prensipte el sıkıştı.