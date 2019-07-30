Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor. Transferde şu ana kadar maliyete takılan Fenerbahçe'de, 5 isimle görüşmeler devam ederken 3 yeni isim daha gündeme alındı. Sarı-Lacivertliler transferi en geç iki hafta içinde noktalamak istiyor. İşte Fenerbahçe'nin resmen görüştüğü isimler ve transferlerin son durumu...