HaberlerGaleriİşte Fenerbahçe'nin resmen görüştüğü 8 isim ve son durumları!
İşte Fenerbahçe'nin resmen görüştüğü 8 isim ve son durumları!
Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor. Transferde şu ana kadar maliyete takılan Fenerbahçe'de, 5 isimle görüşmeler devam ederken 3 yeni isim daha gündeme alındı. Sarı-Lacivertliler transferi en geç iki hafta içinde noktalamak istiyor. İşte Fenerbahçe'nin resmen görüştüğü isimler ve transferlerin son durumu...
30 Temmuz 2019 Salı 10:25
Güncelleme: 30.07.2019 10:25
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Sarı-lacivertliler beş yıldızla görüşmeleri sürdürürken, bütçeye uygun üç yeni ismi gündemine aldı.
BUNLARDAN İLKİ CHOUPO MOTING
PSG'de kadroda düşünülmeyen Kamerunlu forvet ile temasa geçen sarı-lacivertlilerin, olumlu dönüş sonrası harekete geçtiği öğrenildi.
Fransız kulübünün elden çıkarmak istediği 30 yaşındaki oyuncunun da Paris'ten ayrılmak istemesi işleri kolaylaştırırken, bonservis ödemeden transferin bitebileceği kaydedildi.
1.8 MILYON EURO KAZANIYOR
Nürnberg, Hamburg, Mainz 05, Schalke 04, Stoke City ve PSG gibi önemli ekiplerin formasını giyen Moting, kariyeri boyunca 365 resmi maçta 68 gol attı ve 35 gol pası verdi.