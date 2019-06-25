İşte Fenerbahçe'nin radarındaki Brezilyalı!

Fenerbahçe'de transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Gelecek sezon için sil baştan bir kadro kurmak isteyen Ersun Yanal ve ekibi transfer sezonunun da açılmasıyla kolları sıvadı. Takımdaki birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler, eksik mevkiler için girişimlerini sürdürüyor. Son olarak gözünü Ada'ya çeviren Yanal ve kurmayları bu transfer için yoğun mesai harcıyor. Gelecek sezon taraftarlarına mutlak şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertli ekip, transferde hata yapmak istemiyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son transfer gelişmeleri...
25 Haziran 2019 Salı 08:00
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.
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Gelecek sezona yepyeni bir kadroyla başlayacak olan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığını unutturmak istiyor.
Sarı-lacivertli kurmaylar bu yönde çalışmalarını sürdürürken kurmaylar yepyeni bir kadro yapılanması için kolları sıvadı.
Tenik patron Ersun Yanal'ın görüşleri doğrultusunda girişimlerini sürdüren sportif direktör Damien Comolli, şampiyon kadroyu oluşturmak için tüm şartları zorluyor.
Birçok mevkide transferler yapacak olan sarı-lacivertliler, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda isimle görüşmelerini sürdürürken son olarak gözünü Ada'ya dikti.