İşte Fenerbahçe'nin radarındaki Brezilyalı!

Fenerbahçe'de transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Gelecek sezon için sil baştan bir kadro kurmak isteyen Ersun Yanal ve ekibi transfer sezonunun da açılmasıyla kolları sıvadı. Takımdaki birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler, eksik mevkiler için girişimlerini sürdürüyor. Son olarak gözünü Ada'ya çeviren Yanal ve kurmayları bu transfer için yoğun mesai harcıyor. Gelecek sezon taraftarlarına mutlak şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertli ekip, transferde hata yapmak istemiyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son transfer gelişmeleri...

25 Haziran 2019 Salı 08:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





