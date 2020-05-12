Haberler Galeri İşte Fenerbahçe'nin müthiş planı! Altay Bayındır ve Vedat Muriqi...

İşte Fenerbahçe'nin müthiş planı! Altay Bayındır ve Vedat Muriqi...

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler müthiş bir plana imza attı. Fenerbahçe yapılan son toplantıda takımın önemli iki ismi Vedat Muriqi ve Altay Bayındır için gelen teklifler karşısında nasıl bir strateji izleneceğini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin müthiş Muriqi ve Altay planı ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

12 Mayıs 2020 Salı 06:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





