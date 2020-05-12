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İşte Fenerbahçe'nin müthiş planı! Altay Bayındır ve Vedat Muriqi...
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler müthiş bir plana imza attı. Fenerbahçe yapılan son toplantıda takımın önemli iki ismi Vedat Muriqi ve Altay Bayındır için gelen teklifler karşısında nasıl bir strateji izleneceğini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin müthiş Muriqi ve Altay planı ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
12 Mayıs 2020 Salı 06:40
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Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Başkan Ali Koç ve kurmayları son toplantıda takımın 2 önemli ismi Vedat Muriç ve Altay Bayındır için gelen teklifler karşısında nasıl bir strateji izleyecekleri konusunu masaya yatırdılar.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de Muriqi ve Altay'dan 35 milyon Euro beklenirken, değerlerini bulmazsa satılmaması kararı çıktı.
NAPOLİ ARTTIRMAK ZORUNDA Vedat için Tottenham ve Napoli son derece aktif. Devre arasında ise Burnley istemişti… Napoli'nin 20 milyon Euro'luk bir teklife hazırlanıyor. Ama Vedat için 25'in altına inilmeyecek.
ALTAY İÇİN TEKLİFLER KAPIDA! Altay için resmi bir teklif ulaşmış değil ancak Real Madrid ve Ajax gibi devlerin ilgisi devam ediyor. Her an kapı çalınabilir! 10 milyon Euro'nun altındaki teklifler değerlendirilmeyecek.
SABIRLI POLİTİKA İZLENECEK… Vedat ve Altay için en az 35 milyon veren çıkarsa ikisi de satılacak ve bu sezonki transfer bütçesi karşılanmış olacak. Üstelik Finansal Fair Play riski de ortadan kalkmış olacak.