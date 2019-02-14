İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i! - Fotomaç
14 Şubat 2019, Perşembe
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İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, eksik futbolcular Ersun Yanal'ı düşündürüyor. Tecrübeli teknik adam cezalı Isla'nın yerine Dirar'a o bölgede şans verecek. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i;
14 Şubat 2019 Perşembe 17:13 Güncelleme: 14.02.2019 17:13
İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

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İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i!

Sarı-Lacivertlilerde bu maç öncesi sakat ve cezalı isimler Ersun Yanal'ı düşündürüyor.

İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i!

Kayserispor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Soldado ve Tolgay Arslan bu maçta forma giyemeyecek.

İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i!

Yine aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Isla da takımını bu hafta yalnız bırakacak.

İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i!

Kayserispor maçında, bileğine aldığı darbeyle sakatlanan Mehmet Ekici'nin 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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