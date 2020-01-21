İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ocak 2020, Salı
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Haberler Galeri İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...

İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. 0-0 biten ilk maçın rövanşında kozlarını paylaşan iki ekibin mücadelesinde tur atlayan takım 2-0'lık skorla sarı-lacivertli takım oldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi de Kadıköy'de maçı izleyenler arasındaydı. İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...

21 Ocak 2020 Salı 22:22 Güncelleme: 21.01.2020 22:22
İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç kaydetti.

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İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...

Teknik direktör Ersun Yanal, alışılagelmiş kadrosundan bazı değişiklikler yaparak Kayserispor karşısına çıktı. Cezalı Vedat Muriç'in yerine Mevlüt Erdinç'e şans veren deneyimli teknik adam Mevlüt haricinde, Harun Tekin, Dirar, Jailson, Rami, Deniz Türüç, Gustavo, Tolgay, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigues ve Kruse ilk 11'iyle saha çıktı.

İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...
FALETTE TRİBÜNDE!
Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt'dan kiraladığı Simon Falette, Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 2. Maçını tribünden takip etti. Locada maçı takip eden Fallette'ye müsabaka öncesi sarı-lacivertli taraftarlar ilgi gösterirken, fotoğraf çektirdi.
İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...

Lisansı hala çıkarılamayan Gineli stoperin, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun vereceği kararın ardından durumu kesinlik kazanacak.

İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...

İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...
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