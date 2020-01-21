Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. 0-0 biten ilk maçın rövanşında kozlarını paylaşan iki ekibin mücadelesinde tur atlayan takım 2-0'lık skorla sarı-lacivertli takım oldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi de Kadıköy'de maçı izleyenler arasındaydı. İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...