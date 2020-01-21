İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. 0-0 biten ilk maçın rövanşında kozlarını paylaşan iki ekibin mücadelesinde tur atlayan takım 2-0'lık skorla sarı-lacivertli takım oldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi de Kadıköy'de maçı izleyenler arasındaydı. İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçından kareler...
Teknik direktör Ersun Yanal, alışılagelmiş kadrosundan bazı değişiklikler yaparak Kayserispor karşısına çıktı. Cezalı Vedat Muriç'in yerine Mevlüt Erdinç'e şans veren deneyimli teknik adam Mevlüt haricinde, Harun Tekin, Dirar, Jailson, Rami, Deniz Türüç, Gustavo, Tolgay, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigues ve Kruse ilk 11'iyle saha çıktı.