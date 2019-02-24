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İşte Ersun Yanal'ın Beşiktaş planı!
İlk 15 dakikanın önemli olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Beşiktaş'ın hızını keserek, akıllı hücumlarla sonuca gideceğiz. Telaş yapmayın, temponuzu 90 dakikaya yaymaya çalışın" dedi.
24 Şubat 2019 Pazar 07:45
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"Biz büyük maçları hep iyi oynayan, derbi ustası bir takımız. Bu tip karşılaşmalarda ilk 15 dakika her zaman çok önemlidir. Rakibin hızını keserek, akıllı hücumlarla sonuca gideceğiz. Tribün atmosferinden sakın etkilenmeyin. Gereksiz kart görmeyin. Sakin olun ve temponuzu 90 dakikaya yayın. Bunları yaparsak istediğimizi elde ederiz."
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