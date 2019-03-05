İşte Ersun Yanal'ın Başakşehir planı! 4 maddede galibiyetin şifresi - Fotomaç
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İşte Ersun Yanal'ın Başakşehir planı! 4 maddede galibiyetin şifresi
İşte Ersun Yanal'ın Başakşehir planı! 4 maddede galibiyetin şifresi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Sarı-Lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, bu dev maç öncesi taktiğini belirledi...
5 Mart 2019 Salı 07:44
Güncelleme: 05.03.2019 07:44
Çaykur Rizespor galibiyetiyle nefes alan Fenerbahçe'de gözler Medipol Başakşehir maçına çevrildi.
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Düşme tehlikesini hala atlatamayan sarı-lacivertliler, liderle oynayacağı karşılaşmada da 3 puandan başka sonuç düşünmüyor.
Teknik direktör Ersun Yanal zorlu deplasmanda istedikleri sonucu alabilmek için ekibiyle birlikte rakiplerini analiz etmeye başladı.
Başakşehir'in eksik ve güçlü yönleri büyük ölçüde belirlendi.
İLK GOLÜ MUTLAKA BİZ ATALIM
Sarı-lacivertliler öncelikle ilk golü kendisi bulmaya çalışacak.