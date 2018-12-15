Islam Slimaniye iki talip daha! - Galeri - Fotomaç
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Islam Slimani'ye iki talip daha!

Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen Islam Slimani'ye Fulham'ın ardından Avrupa'dan iki talip daha çıktı.
15 Aralık 2018 Cumartesi, 14:09:51 Güncelleme: 14:20:39
Islam Slimaniye iki talip daha!

Fenerbahçe'nin Cezayirli forveti Slimani'ye Fulham'ın ardından Avrupa'dan iki talip daha çıktı...

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Islam Slimaniye iki talip daha!

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak oynadığı futbol ve kaçırdığı gollerle taraftarlara saç baş yolduran Islam Slimani'nin devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Islam Slimaniye iki talip daha!

Geçtiğimiz günlerde Fulham'ın Cezayirli futbolcuyu istediği yönünde haberler çıkmıştı. Dün ise iki farklı ülkeden iddialar geldi.

Islam Slimaniye iki talip daha!

İskoç basınına göre Celtic, Slimani'yi devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Islam Slimaniye iki talip daha!

Portekiz basını ise İslam Slimani'nin eski takımı Sporting Lizbon'un Cezayirli oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi.

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