Islam Slimaniye iki talip daha!

Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen Islam Slimani'ye Fulham'ın ardından Avrupa'dan iki talip daha çıktı.
15 Aralık 2018 Cumartesi, 14:09:51
Güncelleme: 14:20:39
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Fenerbahçe'nin Cezayirli forveti Slimani'ye Fulham'ın ardından Avrupa'dan iki talip daha çıktı...
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Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak oynadığı futbol ve kaçırdığı gollerle taraftarlara saç baş yolduran Islam Slimani'nin devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.
Geçtiğimiz günlerde Fulham'ın Cezayirli futbolcuyu istediği yönünde haberler çıkmıştı. Dün ise iki farklı ülkeden iddialar geldi.
İskoç basınına göre Celtic, Slimani'yi devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Portekiz basını ise İslam Slimani'nin eski takımı Sporting Lizbon'un Cezayirli oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi.