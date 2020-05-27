İrfan Can Kahveci'nin menajeri açıkladı! Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri İrfan Can Kahveci'nin menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

İrfan Can Kahveci'nin menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'de oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'nin devreye girdiği, Emre Belözoğlu'nun transferi bitirmek için gyıldız futbolcu ile gizli görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Milli futbolcunun menajerinden transfer açıklaması geldi. Yapılan açıklamada İrfan Can'ın hedefi de duyuruldu. İşte tüm detaylar...
27 Mayıs 2020 Çarşamba 19:08 Güncelleme: 27.05.2020 19:08
İrfan Can Kahveci'nin menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ne İrfan Can'a, ne Visca'ya teklif geldi" diyerek transfer iddialarını yalanlamıştı.

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İrfan Can Kahveci'nin menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Fakat Fenerbahçe'ye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, ikili ilişkilerinin iyi olduğu Gümüşdağ ve İrfan Can ile görüştüğü iddia edilmişti.

İrfan Can Kahveci'nin menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

"İRFAN'I BİZE VERİN"

Ligde iddiasını sürdüren Başakşehir'e zarar gelmemesi için bu görüşmeyi gizli tutan Emre Belözoğlu'nun, Gümüşdağ'a "Başkanım, şampiyon olamazsanız İrfan'ı bize verin.

İrfan Can Kahveci'nin menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Kariyerime iyi bir kadroyla başlamak istiyorum. Desteğinize ihtiyacım var" dediği Gümüşdağ'ın da Emre'ye "Sezon sonu görüşelim" dediği öğrenildi.

İrfan Can Kahveci'nin menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Belözoğlu'nun, 24 yaşındaki İrfan Can'ı ise "Artık büyük takımda oynama zamanı geldi" diye ikna etmeye çalıştığı ortaya atılmıştı.

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