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İrfan Can Kahveci'nin menajeri açıkladı! Fenerbahçe...

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'de oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'nin devreye girdiği, Emre Belözoğlu'nun transferi bitirmek için gyıldız futbolcu ile gizli görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Milli futbolcunun menajerinden transfer açıklaması geldi. Yapılan açıklamada İrfan Can'ın hedefi de duyuruldu. İşte tüm detaylar...

27 Mayıs 2020 Çarşamba 19:08 Güncelleme: 27.05.2020 19:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





