İngilizler Vedat Muriç'i ve yeni takımını açıkladı! Transfer tarihi... Fenerbahçe son dakika haberleri

Sarı-lacivertlilerin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Kosovalı golcü, bu sezon hem Fenerbahçe formasıyla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.