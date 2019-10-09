İngilizler Vedat Muriç'i ve yeni takımını açıkladı! Transfer tarihi... Fenerbahçe son dakika haberleri
Vedat Muriç gösterdiği performans ile özellikle de Fenerbahçe'ye transferi sonrası dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen ve milli takımın yanı sıra çıktığı her alanda etkili oyunu ile dikkat çeken Kosovalı golcü için İngilizler'den açıklama geldi... Son dakika geçilen haberde, 25 yaşındaki santrforun yeni takımı ve transfer olacağı tarih de duyuruldu. İşte ayrıntılar...