İngilizler Vedat Muriç'i ve yeni takımını açıkladı! Transfer tarihi... Fenerbahçe son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri İngilizler Vedat Muriç'i ve yeni takımını açıkladı! Transfer tarihi... Fenerbahçe son dakika haberleri

İngilizler Vedat Muriç'i ve yeni takımını açıkladı! Transfer tarihi... Fenerbahçe son dakika haberleri

Vedat Muriç gösterdiği performans ile özellikle de Fenerbahçe'ye transferi sonrası dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen ve milli takımın yanı sıra çıktığı her alanda etkili oyunu ile dikkat çeken Kosovalı golcü için İngilizler'den açıklama geldi... Son dakika geçilen haberde, 25 yaşındaki santrforun yeni takımı ve transfer olacağı tarih de duyuruldu. İşte ayrıntılar...

9 Ekim 2019 Çarşamba 15:09 Güncelleme: 09.10.2019 15:09
İngilizler Vedat Muriç'i ve yeni takımını açıkladı! Transfer tarihi... Fenerbahçe son dakika haberleri

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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İngilizler Vedat Muriç'i ve yeni takımını açıkladı! Transfer tarihi... Fenerbahçe son dakika haberleri

Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle ağır eleştirilere maruz kalan sarı-lacivertliler, bu sezon ise iç ve dış transferde yoğun bir dönem geçirdi.

İngilizler Vedat Muriç'i ve yeni takımını açıkladı! Transfer tarihi... Fenerbahçe son dakika haberleri

Sarı-lacivertliler; Luiz Gustavo, Vedat Muriç, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bayındır, Allahyar Sayyadmanesh, Max Kruse, Garry Rodrigues, Murat Sağlam, Mevlüt Erdinç, Emre Belözoğlu ve Adil Rami ile resmi sözleşme imzalamıştı.

İngilizler Vedat Muriç'i ve yeni takımını açıkladı! Transfer tarihi... Fenerbahçe son dakika haberleri

Bu isimlerden, oynadığı futbolla göz dolduran ve şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü Muriç ise transferin gözdesi konumunda...

İngilizler Vedat Muriç'i ve yeni takımını açıkladı! Transfer tarihi... Fenerbahçe son dakika haberleri

Sarı-lacivertlilerin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Kosovalı golcü, bu sezon hem Fenerbahçe formasıyla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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