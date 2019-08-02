İnanılmaz ama gerçek! Altay Bayındır...

Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında dünyanın en prestijli turnuvaları arasında yer alan Audi Cup'ta mücadele etti. Bayern Münih ve Real Madrid gibi devlerle karşılaşan sarı-lacivertliler, iki maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Ancak sarı-lacivertlilerde genç kaleci Altay Bayındır, gösterdiği performansla Avrupa sahnesine çıkmış oldu...
2 Ağustos 2019 Cuma 15:26
Güncelleme: 02.08.2019 15:26
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Fenerbahçe'de Audi Cup'ın yankıları sürüyor.
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Sarı-lacivertliler dünyanın en prestijli turnuvaları arasında gösterilen organizasyona davet edilmişti.
Burada Bayern Münih ve Real Madrid gibi dünya devleriyle karşılaşan Fenerbahçe, iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Transferlerin gecikmesi nedeniyle defans kurgusunda sorun yaşayan Ersun Yanal, Bayern Münih karşısına Isla-Jailson-Sadık-Hasan Ali dörtlüsüyle çıktı.
24. dakikada sakatlanıp çıkan Hasan Ali'yi bir kenara koyarsak, savunmacıların tamamı tel tel döküldüğü gözlemlendi.