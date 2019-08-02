İnanılmaz ama gerçek! Altay Bayındır...

Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında dünyanın en prestijli turnuvaları arasında yer alan Audi Cup'ta mücadele etti. Bayern Münih ve Real Madrid gibi devlerle karşılaşan sarı-lacivertliler, iki maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Ancak sarı-lacivertlilerde genç kaleci Altay Bayındır, gösterdiği performansla Avrupa sahnesine çıkmış oldu...