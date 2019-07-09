Hıncal Uluç: 'Fenerbahçe, Galatasaray'ı şamar oğlanına döndürdü' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Hıncal Uluç: "Fenerbahçe, Galatasaray'ı şamar oğlanına döndürdü"

SABAH Gazetesinin usta kalemi ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç transfer döneminde Vedat Muriç'te yaşanan Fenerbahçe - Galatasaray rekabetini değerlendirirken sarı kırmızılı takım için sert ifadeler kullandı.

9 Temmuz 2019 Salı 10:17 Güncelleme: 09.07.2019 10:38
Hıncal Uluç: Fenerbahçe, Galatasaray'ı şamar oğlanına döndürdü

Aylardır bunları (Fener batıyor, Cimbom düzde) üflüyor, Galatasaraylı, daha doğrusu Galatasaraylı değil de Mustafa Cengizli ve Fatih Terimli kalemler kulaklara, gazete manşetlerinde..

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Hıncal Uluç: Fenerbahçe, Galatasaray'ı şamar oğlanına döndürdü

..Ve o batan, o beş kuruşa muhtaç olduğu için "10 lira.. 10 lira.. Damlaya damlaya" diye Fener Ol kampanyaları açan Fenerbahçe, transfer ayında, mali durumu fevkalade Galatasaray'ı şamar oğlanına döndürdü.

Hıncal Uluç: Fenerbahçe, Galatasaray'ı şamar oğlanına döndürdü

İki kulübün birlikte girdiği transfer savaşlarının hepsini "Batan" Fener kazandı.

Hıncal Uluç: Fenerbahçe, Galatasaray'ı şamar oğlanına döndürdü

Bu ülkede son yılların en iyi santrforu, bu sene alınmasını en çok istediğim Vedat Muruqi, "Ben Galatasaray'dan başka yere gitmem.

Hıncal Uluç: Fenerbahçe, Galatasaray'ı şamar oğlanına döndürdü

Gerekirse sözleşmem bitene kadar, bir yıl Rize'de kalırım" diye bas bas bağıran Vedat, Fener formasıyla resim çektirip imza attı.

Hıncal Uluç: Fenerbahçe, Galatasaray'ı şamar oğlanına döndürdü

Galatasaray, Fener'in "İşe yaramaz" diye kenara koyduğu Şener'i alırken, yerli diye, en iyi yerlilerden Deniz Türüç'ü de kaptı Fener, gene Galatasaray'ın elinden!.

Hıncal Uluç: Fenerbahçe, Galatasaray'ı şamar oğlanına döndürdü

Ben Galatasaraylı Hıncal, bu yıl heyecanla Fener maçlarını izleyeceğim, Mustafa Cengiz dostum iftihar etsin!. Yazsın bakalım Cimbomlu kalemler, onlar ne yapacak?.

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