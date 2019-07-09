Hıncal Uluç: "Fenerbahçe, Galatasaray'ı şamar oğlanına döndürdü"

SABAH Gazetesinin usta kalemi ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç transfer döneminde Vedat Muriç'te yaşanan Fenerbahçe - Galatasaray rekabetini değerlendirirken sarı kırmızılı takım için sert ifadeler kullandı.
9 Temmuz 2019 Salı 10:17
Güncelleme: 09.07.2019 10:38
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Aylardır bunları (Fener batıyor, Cimbom düzde) üflüyor, Galatasaraylı, daha doğrusu Galatasaraylı değil de Mustafa Cengizli ve Fatih Terimli kalemler kulaklara, gazete manşetlerinde..
GALERİ DEVAM EDİYOR
..Ve o batan, o beş kuruşa muhtaç olduğu için "10 lira.. 10 lira.. Damlaya damlaya" diye Fener Ol kampanyaları açan Fenerbahçe, transfer ayında, mali durumu fevkalade Galatasaray'ı şamar oğlanına döndürdü.
İki kulübün birlikte girdiği transfer savaşlarının hepsini "Batan" Fener kazandı.
Bu ülkede son yılların en iyi santrforu, bu sene alınmasını en çok istediğim Vedat Muruqi, "Ben Galatasaray'dan başka yere gitmem.
Gerekirse sözleşmem bitene kadar, bir yıl Rize'de kalırım" diye bas bas bağıran Vedat, Fener formasıyla resim çektirip imza attı.
Galatasaray, Fener'in "İşe yaramaz" diye kenara koyduğu Şener'i alırken, yerli diye, en iyi yerlilerden Deniz Türüç'ü de kaptı Fener, gene Galatasaray'ın elinden!.
Ben Galatasaraylı Hıncal, bu yıl heyecanla Fener maçlarını izleyeceğim, Mustafa Cengiz dostum iftihar etsin!. Yazsın bakalım Cimbomlu kalemler, onlar ne yapacak?.