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"Hakem sizi kurtardı!"
Fenerbahçe Başakşehir maçında ilginç bir olay yaşandı
9 Ekim 2018 Salı, 00:46:59
Güncelleme: 00:48:58
Süper Lig'de 8 hafta sonunda sadece 1 galibiyetle 15. sıraya yerleşen Fenerbahçe'de mevcut durum 'İşler daha ne kadar kötüye gidebilir' dedirtiyor.
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Avrupa Ligi'ne de yenilgiyle başlayan 2. maçta Trnava'yı yenebilen sarı-lacivertlilerde ligdeki Başakşehir beraberliğinin ardından kötü tablo bir kez daha orta çıktı.
İşte tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan sarı-lacivertli takımın taraftarı isyan ettiren rakamları:
1-İLK 8 haftada iki yenilgi birden alan lider G.Saray'ın 10 puan gerisinde kalındı.
2-Son 7 maçın sadece birini kazanabilen F.Bahçe (2 berberlik, 4 yenilgi), daha önceki 9 lig karşılaşmasında puan kaybetmemişti.