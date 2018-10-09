Hakem sizi kurtardı! - Galeri - Fotomaç
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    09 Ekim 2018, Salı
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    "Hakem sizi kurtardı!"

    Fenerbahçe Başakşehir maçında ilginç bir olay yaşandı
    9 Ekim 2018 Salı, 00:46:59 Güncelleme: 00:48:58
    "Hakem sizi kurtardı!"
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    Hakem sizi kurtardı!

    Süper Lig'de 8 hafta sonunda sadece 1 galibiyetle 15. sıraya yerleşen Fenerbahçe'de mevcut durum 'İşler daha ne kadar kötüye gidebilir' dedirtiyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    "Hakem sizi kurtardı!"
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    Hakem sizi kurtardı!

    Avrupa Ligi'ne de yenilgiyle başlayan 2. maçta Trnava'yı yenebilen sarı-lacivertlilerde ligdeki Başakşehir beraberliğinin ardından kötü tablo bir kez daha orta çıktı.

    "Hakem sizi kurtardı!"
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    • 14
    Hakem sizi kurtardı!

    İşte tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan sarı-lacivertli takımın taraftarı isyan ettiren rakamları:

    "Hakem sizi kurtardı!"
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    Hakem sizi kurtardı!

    1-İLK 8 haftada iki yenilgi birden alan lider G.Saray'ın 10 puan gerisinde kalındı.

    "Hakem sizi kurtardı!"
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    Hakem sizi kurtardı!

    2-Son 7 maçın sadece birini kazanabilen F.Bahçe (2 berberlik, 4 yenilgi), daha önceki 9 lig karşılaşmasında puan kaybetmemişti.

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