Hakem atamalarına Fenerbahçe'den büyük tepki! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta geride kaldı. Merkez Hakem Kurulu, 2'inci haftada görev alacak hakemleri açıkladı. MHK'nın açıkladığı hakemler Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. İşte Spor Toto Süper Lig'in 2'inci haftasında görev alacak hakemler ve tepkilerin nedeni...