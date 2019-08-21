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Hakem atamalarına Fenerbahçe'den büyük tepki! Galatasaray...
Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta geride kaldı. Merkez Hakem Kurulu, 2'inci haftada görev alacak hakemleri açıkladı. MHK'nın açıkladığı hakemler Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. İşte Spor Toto Süper Lig'in 2'inci haftasında görev alacak hakemler ve tepkilerin nedeni...
21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:41
Güncelleme: 21.08.2019 15:07
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İlk haftası geride bırakılan Süper Lig'de, ikinci haftanın hakemleri de belli oldu.
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Sürpriz birçok sonuca imza atılan ligin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Gazişehir'i 5-0 mağlup ederek ligde 123 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.
Geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu Galatasaray, açılış karşılaşmasında ligin yeni ekibi Denizlispor'a 2-0 kaybetti.
Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin farklı galibiyetinin ardından haftayı 15. sırada tamamladı.
Geride bıraktığımız sezonun ikincisi Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olurken, şampiyonluğun bi diğer adayı Beşiktaş da Sivas'tan eli boş döndü.