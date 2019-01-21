Golcü arayan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: Demba Ba - Fotomaç
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Golcü arayan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: Demba Ba

Menajerler, Galatasaray'ın da radarındaki Senegalli forveti sarı-lacivertli kulübe önerdi. Ba'nın Türkiye'ye gitmek için valizlerini topladığı belirtildi.
21 Ocak 2019 Pazartesi 00:22 Güncelleme: 21.01.2019 08:01
Golcü arayan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: Demba Ba

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvete Demba Ba'nın ismi gündeme geldi.

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Golcü arayan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: Demba Ba

Senegalli forvetin, menajerler tarafından sarı-lacivertli kulübe önerildiği öğrenilirken, son kararı teknik direktör Ersun Yanal'ın vereceği belirlendi.

Golcü arayan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: Demba Ba

Galatasaray'ın da radarında olan Demba Ba, geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe'de forma giymiş ve 17 maçta 5 gol, 2 asistle başarılı bir grafik çizmişti.

Golcü arayan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: Demba Ba

OYNAMAYA HAZIR

Sakatlıkları nedeniyle son dönemde gözden düşen 33 yaşındaki yıldızın düzeldiği ve hazır durumda olduğu belirtiliyor.

Golcü arayan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: Demba Ba

Demba Ba'nın bonservisini elinde bulunduran Çin'in Shanghai Shenhua kulübünün, oyuncuyu bedelsiz kiralamaya hazır olduğu ifade edildi.

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