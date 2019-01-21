Golcü arayan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: Demba Ba - Fotomaç
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Golcü arayan Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: Demba Ba
Menajerler, Galatasaray'ın da radarındaki Senegalli forveti sarı-lacivertli kulübe önerdi. Ba'nın Türkiye'ye gitmek için valizlerini topladığı belirtildi.
21 Ocak 2019 Pazartesi 00:22
Güncelleme: 21.01.2019 08:01
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvete Demba Ba'nın ismi gündeme geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Senegalli forvetin, menajerler tarafından sarı-lacivertli kulübe önerildiği öğrenilirken, son kararı teknik direktör Ersun Yanal'ın vereceği belirlendi.
Galatasaray'ın da radarında olan Demba Ba, geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe'de forma giymiş ve 17 maçta 5 gol, 2 asistle başarılı bir grafik çizmişti.
OYNAMAYA HAZIR
Sakatlıkları nedeniyle son dönemde gözden düşen 33 yaşındaki yıldızın düzeldiği ve hazır durumda olduğu belirtiliyor.
Demba Ba'nın bonservisini elinde bulunduran Çin'in Shanghai Shenhua kulübünün, oyuncuyu bedelsiz kiralamaya hazır olduğu ifade edildi.