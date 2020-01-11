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Yıldız isim sağlık kontrolünden geçti! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldız isimden İstanbul'un iki köklü kulübüne kötü haber geldi... Ara transfer sezonunda kadrolarına dahil edeceği yıldızlarla şampiyonluk yolunda yürümek isteyen devler, hem saha içerisinde hem de saha dışarısında rekabet yaşamıştı... Bunlardan biri de 'transfer' olurken, ortalığı kızıştıran olaya son nokta koyuldu! İşte detaylar...
11 Ocak 2020 Cumartesi 17:12
Güncelleme: 11.01.2020 17:12
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Galatasaray ve Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor... Ligin iki köklü kulübü, Türkiye'den ve dünyadan kadrosuna dahil edeceği isimlerle sezon sonunda kupayı kaldırmanın hayalini kuruyor.
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Galatasaray, Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi, Sekidika transferleriyle takıma takviye yaptı ve gücüne güç kattı. Fenerbahçe ise savunmada yaşadığı problemi Simon Falette transferi ile çözdü.
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden her iki kulüp de, ligin 2. yarısına iddialı bir şekilde girebilmek adına girişimlerine devam ediyor.
Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Galatasaray ve Fenerbahçe, sahadaki rekabetini transfere de taşımıştı... Her iki kulüp de yıldız futbolcuyu kadrolarına katabilmek için kıyasıya yarışırken, sürpriz bir haberle sarsıldılar.
KJAER KAPIŞMASI SONA ERDİ
Daha önce Fenerbahçe forması da terleten ve son olarak İtalya'nın Atalanta kulübünde forma giyen Simon Kjaer için transfer savaşına giren Galatasaray ve Fenerbahçe, Çizme'den gelen haberle sarsıldı...