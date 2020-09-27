GaleriFenerbahçeGalatasaray - Fenerbahçe maçı sonrasında Altay Bayındır için flaş yorum! "Vatan savunur gibi..."
Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrasında Altay Bayındır için flaş yorum! "Vatan savunur gibi..."
Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası son dakika haberi... Golsüz biten zorlu mücadele sonrasında sarı lacivertliler adına maçın kahramanı Altay Bayındır ilan edildi. Fenerbahçe taraftarları, sosyal medya hesaplarından yaptığı yorumlarda genç eldivene övgüler yağdırdı. İşte o sözler...
27 Eylül 2020 Pazar 21:23, Güncelleme 27.09.2020 22:01
Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrasında Altay Bayındır için flaş yorum! "Vatan savunur gibi..."