Galeri Fenerbahçe Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrasında Altay Bayındır için flaş yorum! "Vatan savunur gibi..."

Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrasında Altay Bayındır için flaş yorum! "Vatan savunur gibi..."

Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası son dakika haberi... Golsüz biten zorlu mücadele sonrasında sarı lacivertliler adına maçın kahramanı Altay Bayındır ilan edildi. Fenerbahçe taraftarları, sosyal medya hesaplarından yaptığı yorumlarda genç eldivene övgüler yağdırdı. İşte o sözler...

Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrasında Altay Bayındır için flaş yorum! "Vatan savunur gibi..."

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