Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Avrupa basınında! Vahşi bir kavga - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Avrupa basınında! "Vahşi bir kavga"
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşananlar Avrupa basınında geniş yankı buldu.
3 Kasım 2018 Cumartesi, 12:13:31
Süper Lig'de haftanın en çok merak edilen maçında kazanan çıkmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın 2-0 öne geçtiği maçta geri dönen Fenerbahçe, Valbuena ve Jailson'un golleriyle skoru 2-2'ye getirerek maçtan 1 puanla ayrılmayı başardı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise saha adeta savaş alanına döndü. Jailson'un Belhanda'ya tokat atmasıyla başlayan olaylar, dakikalarca devam etti.
Maç sonu Ndiaye, Jailson ve Soldado'ya kırmızı, Belhanda'ya ise sarı kart verilen derbi Avrupa basınında da geniş yer buldu.
Avrupa derbiyi böyle gördü;
Daily Mail: 'İstanbul derbisi çıkan olaylarla kaosun içinde kayboldu. Jailson'un tokadıyla başlayan olaylar 3 kırmızı kartla bitti.'