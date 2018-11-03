Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Avrupa basınında! Vahşi bir kavga - Galeri - Fotomaç
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Avrupa basınında! "Vahşi bir kavga"

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşananlar Avrupa basınında geniş yankı buldu.
    3 Kasım 2018 Cumartesi, 12:13:31
    Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Avrupa basınında! Vahşi bir kavga

    Süper Lig'de haftanın en çok merak edilen maçında kazanan çıkmadı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Avrupa basınında! Vahşi bir kavga

    Galatasaray'ın 2-0 öne geçtiği maçta geri dönen Fenerbahçe, Valbuena ve Jailson'un golleriyle skoru 2-2'ye getirerek maçtan 1 puanla ayrılmayı başardı.

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Avrupa basınında! Vahşi bir kavga

    Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise saha adeta savaş alanına döndü. Jailson'un Belhanda'ya tokat atmasıyla başlayan olaylar, dakikalarca devam etti.

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Avrupa basınında! Vahşi bir kavga

    Maç sonu Ndiaye, Jailson ve Soldado'ya kırmızı, Belhanda'ya ise sarı kart verilen derbi Avrupa basınında da geniş yer buldu.

    Avrupa derbiyi böyle gördü;

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Avrupa basınında! Vahşi bir kavga

    Daily Mail: 'İstanbul derbisi çıkan olaylarla kaosun içinde kayboldu. Jailson'un tokadıyla başlayan olaylar 3 kırmızı kartla bitti.'

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