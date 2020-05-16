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Flaş iddia! Fenerbahçe Rui Vitoria ile anlaştı ve...

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Sarı lacivertlilerin Erol Bulut, Nenad Bjelica, Manuel Pellegrini gibi isimlerle birebir görüştüğü bilinirken, Arap basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. İddiada, Portekizli teknik direktör Rui Vitoria'nın, Fenerbahçe ile prensipte anlaştığı ve bu sebeple kendisine yeni sözleşme öneren Al Nasr'a flaş bir cevap verdiği yazıldı! İşte o gelişme ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:21 Güncelleme: 16.05.2020 18:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





