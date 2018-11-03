Fırat Aydınus sosyal medyada gündem oldu! İşte tepkiler - Galeri - Fotomaç
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Fırat Aydınus sosyal medyada gündem oldu! İşte tepkiler

    Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisinden sonra Fırat Aydınus taraftarları ikiye böldü. İşte tepkiler;
    3 Kasım 2018 Cumartesi, 11:36:52 Güncelleme: 11:44:48
    Fırat Aydınus sosyal medyada gündem oldu! İşte tepkiler

    Çok ciddi bir şey soracağım. Dün Fırat Aydınus ne yaptı? Buz gibi penaltıydı

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    Fırat Aydınus sosyal medyada gündem oldu! İşte tepkiler

    Bunca insanın emeğine yazık oldu dün.

    Fırat Aydınus sosyal medyada gündem oldu! İşte tepkiler

    Serdar Aziz'in pozisyonu orta sahada yapılsa faul çalınır ama içerde olduğu için VAR'a bile gitmiyo Fırat Aydınus.

    Fırat Aydınus sosyal medyada gündem oldu! İşte tepkiler

    Gs'nin 2 golünden önce top Ozan Kabak'tan çıkıyor ama korner verilip gol oluyor. 2: Taç diye ağladıkları pozisyonda Belhanda Valbuena'ya faul yapıyor. Yani hakkı yenen Fenerbahçe!

    Fırat Aydınus sosyal medyada gündem oldu! İşte tepkiler

    İlk hedefimiz Fırat Aydınus'a düdüğünü astırmaktır.

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