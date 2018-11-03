Fırat Aydınus sosyal medyada gündem oldu! İşte tepkiler - Galeri - Fotomaç
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Fırat Aydınus sosyal medyada gündem oldu! İşte tepkiler
Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisinden sonra Fırat Aydınus taraftarları ikiye böldü. İşte tepkiler;
3 Kasım 2018 Cumartesi, 11:36:52
Güncelleme: 11:44:48
Çok ciddi bir şey soracağım. Dün Fırat Aydınus ne yaptı? Buz gibi penaltıydı
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bunca insanın emeğine yazık oldu dün.
Serdar Aziz'in pozisyonu orta sahada yapılsa faul çalınır ama içerde olduğu için VAR'a bile gitmiyo Fırat Aydınus.
Gs'nin 2 golünden önce top Ozan Kabak'tan çıkıyor ama korner verilip gol oluyor. 2: Taç diye ağladıkları pozisyonda Belhanda Valbuena'ya faul yapıyor. Yani hakkı yenen Fenerbahçe!
İlk hedefimiz Fırat Aydınus'a düdüğünü astırmaktır.